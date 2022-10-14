Опрос показал, кто в Пскове чаще всего опаздывает на работу

11:49, 14 октября 2022, ПАИ

Никогда не опаздывают на работу семь из десяти жителей Пскова, сообщает сервис SuperJob. В опросе сервиса приняли участие экономически активные горожане, которые работают по фиксированному графику.

70 % псковичей признались, что никогда не опаздывают на работу. 24 % опаздывают время от времени, 4 % — несколько раз в неделю, 6 % — несколько раз в месяц, 14 % — несколько раз в год. В основном время опоздания не превышает 15 минут.

Чаще остальных опаздывают на работу респонденты моложе 34 лет. При этом респонденты старше 45 лет чаще всего отличаются пунктуальностью. Чем выше размер заработка, тем меньше опозданий позволяют себе работники.



Самыми частыми причинами опозданий псковичи назвали проблемы с общественным транспортом (34 %), пробки на дорогах (32 %) и долгий сон (10 %). Вовремя приходить на работу каждому двадцатому мешают семейные обязанности и неорганизованность. По 3 % в своих опозданиях винят лень, форс-мажорные обстоятельства и личные дела, 2 % — низкую мотивацию.

За 13 лет в России количество пунктуальных работников увеличилось вдвое: 35 % было в 2009 году. Всё чаще причиной опозданий на работу называют проблемы с общественным транспортом.