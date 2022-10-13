Юных псковичей приглашают в путешествие по картинной галерее

10:50, 14 октября 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает родителей с детьми принять участие в новом проекте «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких», сообщили в Telegram-канале музея.



Каждое занятие будет посвящено определенной теме, проводиться оно будет в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием. «Будем смотреть, общаться, придумывать и рисовать! А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк», - рассказали в музее.

Первая встреча состоится в воскресенье 16 октября в 11:30 и будет посвящена жанру портрета. Мероприятие пройдёт в фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефонам: +7 (8112) 29-22-60, +7 (911) 358-08-16. Количество участников ограничено.