Более трёх тысяч боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей
Итоги работы Центра лицензионно–разрешительной работы за девять месяцев подвели в Управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
С начала года состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции провел свыше 19 тысяч проверок условий хранения оружия. В результате они аннулировали 120 лицензий и разрешений на право владения оружием, а также изъяли 579 единиц оружия и 3 150 боеприпасов.
К административной ответственности привлекли шесть должностных лиц.
В ходе совещания начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.
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