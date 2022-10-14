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Общество

На строительство школ в Пскове и Гдове выделят дополнительные средства из госбюджета

Псковская область получит дополнительные средства на строительство двух школ. Распоряжение о выделении финансирования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Поддержку получат мероприятия по строительству образовательных учреждений в Пскове на улице Киселева и в Гдове. Они реализуются в рамках реализации национального проекта «Образование».

Всего федеральное финансирование получат шесть регионов. Это Республика Алтай, Ингушетия, Мордовия, Тыва, Псковская и Курганская области. В общей сложности с помощью выделенных средств будет создано 22 современные школы и 7 детских садов и появится более 17,5 тыс. новых учебных мест, в том числе в небольших городах и сельской местности. На эти цели будет дополнительно направлено почти 4,3 млрд рублей.

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