Опасный творог обнаружили в Псковской области

12:45, 14 октября 2022, ПАИ

​

Колиморфные бактерии (БГКП) обнаружили в октябре сотрудники псковской облветлаборатории в твороге из козьего молока. О выявленных бактериях и их вреде специалисты рассказали в учреждении.

БГКП – это группа бактерий, используемая санитарной микробиологией в качестве маркера фекальной контаминации. Колиформы объединяет в себе такие бактерии, как: кишечная палочка, клебсиеллы, гафнии, цитробактер и энтеробактер. Они являются своеобразными индикаторами, указывающими на возможное присутствие в пробе патогенных микроорганизмов.

По словам сотрудников лаборатории, употребление продуктов, загрязненных БГКП, вызывает у людей желудочно-кишечные заболевания. Наихудшим исходом может стать гемолитико-уремический синдром (ГУС) с поражением почек, очень опасный для жизни.

«Не доверяйте на слово улыбчивым продавцам с рынков, что молочная продукция вкусная и свежая. Не стесняйтесь спросить, когда проводились исследования молочной продукции и их результаты», — рассказали в лаборатории.

Также они призвали псковичей не приобретать пищевые продукты с машины или на несанкционированных торговых рынках.