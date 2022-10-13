Псковичей приглашают в музей на «Расписные выходные»

11:24, 14 октября 2022, ПАИ

Псковичей приглашают на «Расписные выходные», которые пройдут 15-16 октября в музее-заповеднике «Изборск», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Подобные мероприятия будут проходить в музее до конца октября, на этой неделе участников мероприятия познакомят с творчеством русского художника Николая Рериха и научат рисовать Изборскую крепость. Мастер-классы состоятся в 12:00 и в 15:00. Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (921) 219-84-70.

Стоимость – 100 рублей (можно оплатить «Пушкинской картой»). Место проведения – музейная мастерская в Доме купца Шведова (ул. Печорская, 32).