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Культура

Псковичей приглашают в музей на «Расписные выходные»

Псковичей приглашают на «Расписные выходные», которые пройдут 15-16 октября в музее-заповеднике «Изборск», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Подобные мероприятия будут проходить в музее до конца октября, на этой неделе участников мероприятия познакомят с творчеством русского художника Николая Рериха и научат рисовать Изборскую крепость. Мастер-классы состоятся в 12:00 и в 15:00. Необходимо предварительно записаться по телефону 8 (921) 219-84-70.

Стоимость – 100 рублей (можно оплатить «Пушкинской картой»). Место проведения – музейная мастерская в Доме купца Шведова (ул. Печорская, 32).

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