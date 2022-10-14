Спорплощадку для людей с инвалидностью открыли в Пскове

12:05, 14 октября 2022, ПАИ

Спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья открыли 14 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова отметила, что спорт для людей с инвалидностью - это очень важная и значимая вещь, что и стало причиной разработки проекта по созданию площадки.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Псковичи смогут бесплатно посещать площадку в любое удобное для них время. Она круглый год будет доступна для людей с нарушениями слуха, зрения, инвалидов-колясочников и обычных граждан.

Марина Борисенкова также обратила внимание, что время от времени на площадку будет приходить тренер, у которого можно будет спросить, как правильно пользоваться спортивным оборудованием. Кроме того, на самой площадке и в группе ВОИ скоро появится информация о том, как заниматься на новых тренажёрах.

Установка спортивной площадки стала возможна в рамках проекта «Спорт доступен каждому» при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Псковской области и администрации города.