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Спорт

Спорплощадку для людей с инвалидностью открыли в Пскове

ПАИ

Спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья открыли 14 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова отметила, что спорт для людей с инвалидностью - это очень важная и значимая вещь, что и стало причиной разработки проекта по созданию площадки. 

  • Спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями в Пскове
    Фото: ПАИ

Псковичи смогут бесплатно посещать площадку в любое удобное для них время. Она круглый год будет доступна для людей с нарушениями слуха, зрения, инвалидов-колясочников и обычных граждан.

Марина Борисенкова также обратила внимание, что время от времени на площадку будет приходить тренер, у которого можно будет спросить, как правильно пользоваться спортивным оборудованием. Кроме того, на самой площадке и в группе ВОИ скоро появится информация о том, как заниматься на новых тренажёрах. 

Установка спортивной площадки стала возможна в рамках проекта «Спорт доступен каждому» при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Псковской области и администрации города.

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