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Общество

Системный администратор требуется псковскому психиатрическому центру

В Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии требуется системный администратор, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.

Требования: высшее/среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.

Обязанности:

- настройка, сопровождение, администрирование существующих баз,

- контроль процесса внедрения и использования программных средств, техническое сопровождение,

- создание технической документации,

- определение возможности использовать готовые ИТ-продукты,

- адаптация и доработка ПО.

График и условия: 5/2, полная занятость, суббота/воскресенье - выходной. Все соцгарантии. Место работы: Псков, ул. Чудская, 4.

По всем вопросам можно звонить по телефону 8 (8112) 69-67-11 (отдел кадров).

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