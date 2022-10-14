Системный администратор требуется псковскому психиатрическому центру
В Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии требуется системный администратор, сообщили Псковскому агентству информации в учреждении.
Требования: высшее/среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.
Обязанности:
- настройка, сопровождение, администрирование существующих баз,
- контроль процесса внедрения и использования программных средств, техническое сопровождение,
- создание технической документации,
- определение возможности использовать готовые ИТ-продукты,
- адаптация и доработка ПО.
График и условия: 5/2, полная занятость, суббота/воскресенье - выходной. Все соцгарантии. Место работы: Псков, ул. Чудская, 4.
По всем вопросам можно звонить по телефону 8 (8112) 69-67-11 (отдел кадров).
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Андрей Костюк: Киевский режим не может принять решение людей о вхождении в состав РФ