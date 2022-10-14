До 13 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 октября
До 13 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В субботу на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем - от +8 до +13. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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