Сбор средств для морской пехоты объявили в Пскове

16:46, 14 октября 2022, ПАИ

Сбор средств для псковского подразделения морской пехоты, которое принимает участие в СВО, объявило Псковское Морское собрание. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель организации Виктор Королев.

«На все собранные средства будет приобретено имущество и снаряжение по заявке одного из подразделений морской пехоты и передано непосредственно в данное подразделение», – говорится в сообщении.

Принять участие в сборе могут как ветераны Военно-Морского Флота России Псковской области, так и все желающие поддержать Вооружённые силы РФ. Отчёт о расходовании денежных средств опубликуют на странице Псковского Морского собрания в соцсети «ВКонтакте».