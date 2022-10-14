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Общество

Музей истории оккупации откроют в Пскове

Открытие экспозиции «История оккупации 1941–1944 гг.» состоится в День памяти жителей сожженных деревень, который отметят в Псковской области впервые 22 октября. Музей откроют в рамках федерального проекта «Без срока давности». Об этом Псковскому агентству иформации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для музея выделили помещение в историческом здании на Ленина, 3 (доходный дом Чернова), где в годы Великой Отечественной войны располагалась эстонская полиция безопасности, а в подвале – камеры следственной тюрьмы.

Основу экспозиции составили архивные документы Центрального архива ФСБ России, Псковского областного архива, федеральных архивов и архивов Санкт-Петербурга. Псковский архив передал рассекреченные документы из уголовных дел о расследовании преступлений, которые совершили в лагере для военнопленных и гражданского населения в деревне Моглино и Ланева Гора. 22 октября 1943 года лагерь сожгли.

В музее также представят вещи, которые обнаружили на месте поисковых работ: фрагменты колючей проволоки, гильзы от расстрельных патронов, а также личные вещи убитых советских граждан.

В церемонии открытия музея примут участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

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