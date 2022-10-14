Трое псковичей устроили ДТП на угнанной «семёрке»

13:16, 14 октября 2022, ПАИ

Трое псковичей угнали автомобиль, после чего попали на нем в дорожно-транспортное происшествие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 8 октября от дома на улице Байкова был угнан автомобиль ВАЗ-2107. Позднее его обнаружили на территории Псковского района с техническими повреждениями. В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены подозреваемые в совершении угона. Ими оказались двое ранее судимых псковичей 29 лет и 21 года и безработный 20-летний житель поселка Дедовичи.

По версии следствия, молодые люди угнали автомобиль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Доехав до Псковского района, они попали в аварию, после чего бросили транспортное средство и скрылись.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время идёт расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.