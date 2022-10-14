Автобусное сообщение запустят между Плюссой и Стругами Красными
Движение автобуса по регулярному маршруту № 109 «Плюсса – Струги Красные» запускает Стругокрасненский филиал ГППО «Псковпассажиравтотранс» с 17 октября. Маршрут будет круглогодичный по рабочим дням. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
Движение будет осуществляться по расписанию:
— отправление с автовокзала в Плюссе в 9:30 и 17:30
— отправление с автовокзала в Стругах Красных в 13:30.
Стоимость проезда от начального пункта до конечного – 140 рублей.
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