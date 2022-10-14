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Общество

Акция по сбору макулатуры «Миллион — Родине» проходит в Острове

Акцию по сбору макулатуры «Миллион — Родине» проводят в Острове. Она стартовала 15 сентября и продлится до 15 ноября, пишет газета «Островские вести».

Акцию организовали при поддержке всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай» и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Сбор макулатуры осуществляется на базе центра добровольчества в ЦК «Юбилейный».

«Это мероприятие проходит в формате исторической акции, которая проходила в Советском Союзе с 1974 по 1980 год. Тогда за шесть лет собрали один миллион 113 тысяч тонн макулатуры. Сегодня макулатуру так активно не собирают, но пытаются возродить эту акцию. Бумага сейчас производится гораздо больше, чем в те времена, но она не перерабатывается как вторичное сырьё», — рассказал заведующий молодёжным отделом ЦК «Юбилейный» Михаил Позняк.

Он отметил, что в настоящее время возникают огромные экологические проблемы, так как вырубают леса. При этом в Острове приёмные пункты отсутствуют, но пять приёмных пунктов работают в Пскове. «Наша задача состоит в том, чтобы собрать минимум 300 килограммов макулатуры. С транспортом обещали помочь организаторы акции», - добавил Михаил Позняк.

В центре принимают всё бумажное: отработанную офисную бумагу, журналы, газеты, картонные коробки. Средства, которые собрали от сдачи макулатуры, направят на благотворительные цели. 

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