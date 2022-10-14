Необычный объект заметили в небе над Великими Луками
Необычный объект в небе над Великими Луками заметили жители города. Фотографией поделился подписчик группы «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
«Кто знает, что это такое? Сказали, что яркая точка двигалась, а хвост уходил. Летела медленно», — подписал снимок автор.
В комментариях отметили, что такой след оставляют ракеты при запуске в космос.
Ранее сообщалось, что это был запуск ракеты «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.
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