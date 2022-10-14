Необычный объект заметили в небе над Великими Луками

13:54, 14 октября 2022, ПАИ

Необычный объект в небе над Великими Луками заметили жители города. Фотографией поделился подписчик группы «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто знает, что это такое? Сказали, что яркая точка двигалась, а хвост уходил. Летела медленно», — подписал снимок автор.

В комментариях отметили, что такой след оставляют ракеты при запуске в космос.

Ранее сообщалось, что это был запуск ракеты «Союз-2-1Б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.