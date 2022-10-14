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Общество

Псковский губернатор опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации

Никакой второй и третьей волны частичной мобилизации нет, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по работе призывной комиссии в рамках частичной мобилизации. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале региона. 

«Частичная мобилизация одна, никаких волн нет, – отметил глава региона. –  В рамках частичной мобилизации мы получаем задание, которое, соответственно, отрабатываем. Все остальное – домыслы».

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

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