Псковский губернатор опроверг сообщения о новой волне частичной мобилизации
Никакой второй и третьей волны частичной мобилизации нет, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по работе призывной комиссии в рамках частичной мобилизации. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале региона.
«Частичная мобилизация одна, никаких волн нет, – отметил глава региона. – В рамках частичной мобилизации мы получаем задание, которое, соответственно, отрабатываем. Все остальное – домыслы».
Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.
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