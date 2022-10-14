Фестиваль клюквы проходит в Пыталово

14:39, 14 октября 2022, ПАИ

Фестиваль клюквы проходит в городе Пыталово. Как сообщает районная газета «Наша жизнь», гостей здесь радуют не только гастрономическими изысками, но и «вкусным» музыкальным меню - участники фестиваля исполняют частушки, песни, притчи о клюкве.

Мероприятие проходит в районном Доме культуры. «Свою клюквенную полянку накрыли Гавровский сельский ДК, гости из Носово, обучающиеся и педагоги Центра специального образования № 2, участники хора «С песней по жизни», представители Пыталовской центральной библиотечной системы, сельских домов культуры, клюквенный пирог презентован, конечно же, и от студентов-поваров Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа. Здесь каждый представил свои блюда», - говорится в сообщении.

Среди них пироги и салаты, муссы, йогурты и кексы, а также соусы из клюквы. Также в изобилии представлены морсы, квас, кисель и наливки, традиционная клюква в сахаре.

Высокую оценку блюдам поставили не только дегустаторы, но и жюри в составе главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, заместителя главы администрации района Светланы Тюревой и главы городского поселения «Пыталово» Ирины Мещеряк.