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Общество

Фестиваль клюквы проходит в Пыталово

Фестиваль клюквы проходит в городе Пыталово. Как сообщает районная газета «Наша жизнь», гостей здесь радуют не только гастрономическими изысками, но и «вкусным» музыкальным меню - участники фестиваля исполняют частушки, песни, притчи о клюкве.

Фото: газета "Наша жизнь"

Мероприятие проходит в районном Доме культуры. «Свою клюквенную полянку накрыли Гавровский сельский ДК, гости из Носово, обучающиеся и педагоги Центра специального образования № 2, участники хора «С песней по жизни», представители Пыталовской центральной библиотечной системы, сельских домов культуры, клюквенный пирог презентован, конечно же, и от студентов-поваров Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа. Здесь каждый представил свои блюда», - говорится в сообщении.

Фото здесь и далее: газета "Наша жизнь"

Среди них пироги и салаты, муссы, йогурты и кексы, а также соусы из клюквы. Также в изобилии представлены морсы, квас, кисель и наливки, традиционная клюква в сахаре.

Высокую оценку блюдам поставили не только дегустаторы, но и жюри в составе главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, заместителя главы администрации района Светланы Тюревой и главы городского поселения «Пыталово» Ирины Мещеряк.

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