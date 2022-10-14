Михаил Ведерников призвал военкомат «не выгребать» с предприятий всех специалистов

14:22, 14 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил призывные комиссии внимательно работать и обращать внимание, кого они призывают.

«Не нужно заходить на предприятия и выгребать оттуда всех, кто попадется под руку, – негативный эффект для экономики необходимо исключить. Не нужно в этот 1% пытаться вклинить «Учителя года», дефицитного направления – он один в районе», — отметил глава региона, передает официальный Telegram-канал региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что также не нужно включать в списки, например, единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, тех, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты.

По словам Михаила Ведерникова, на данном этапе необходимо обратить повышенное внимание на неработающих граждан и розыск уклонистов.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.