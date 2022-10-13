Черно-белый «Трепет» петербурженки увидят псковичи

15:25, 14 октября 2022, ПАИ

Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в библиотеке имени Курбатова 16 октября, сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Выставка пройдёт в фойе библиотеки на третьем этаже. Откроется она 16 октября в 17:00, посетить её можно будет до 20 ноября.

Александра Кабакова – художник и иллюстратор из Санкт-Петербурга, член Ассоциации художников ботанического искусства (SABA) и Профессионального союза художников России (ПСХР), с 2008 года работает над иллюстрациями для книг и журналов, музыкальных альбомов, для этикеток различной продукции, участница более 50 российских и международных выставок.

«Александра работает в жанре чёрно-белой графики, и её опыт работы линерами составляет более 10 лет. Линеры дают возможность показать игру контраста и проработать мельчайшие детали, что является отличительной особенностью работ художницы», — рассказали в библиотеке.

На выставке будут представлены работы разных лет: пейзажи и ботаническая иллюстрация, а также несколько книг, проиллюстрированных художницей.