Псковичка перевела мошеннику более полумиллиона рублей

16:01, 14 октября 2022, ПАИ

Жительница Псковской области оформила кредит и перевела деньги мошеннику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, злоумышленник позвонил жительнице деревни Борисовичи 1960 года рождения, представился сотрудником правоохранительных органов и в ходе общения убедил собеседницу оформить кредит и перевести деньги на указанный им «безопасный счет». Женщина перечислила 600 тысяч рублей, а когда убедилась, что стала очередной жертвой мошенников, обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.