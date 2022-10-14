170 миллионов рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области

16:07, 14 октября 2022, ПАИ

В органы социальной защиты городов и районов Псковской области направлены денежные средства в сумме 170,14 миллиона рублей на финансирование мер социальной поддержки. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по социальной защите Псковской области.

Финансирование мер социальной поддержки будет осуществляться по следующим категориям граждан: труженики тыла, ветераны труда Псковской области; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; специалисты, проживающие в сельской местности; многодетные семьи, малообеспеченные семьи, опекаемые семьи.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», - отмечается в сообщении.