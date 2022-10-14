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Общество

В Совфеде подготовили законопроект о помиловании за героизм осужденных

Разработан законопроект, предусматривающий возможность освобождения от наказания для определенных категорий осужденных, которые проявят мужество и героизм в боевых действиях. Об этом сообщила сенатор Ольга Ковитиди в своём телеграм-канале.

«Разработала вместе с коллегой Андреем Клишасом законопроект об участии осужденных военнослужащих и гражданских лиц, совершивших преступление небольшой и средней тяжести, в боевых действиях с перспективой освобождения от наказания», - написала Ковитиди.

По ее словам, документ предполагает, что «если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания».

Ковитиди отметила, что действие закона не будет распространяться на осужденных за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушениях правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганде нацистской символики, призывах к санкциям против РФ, о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

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