«Москвич» анонсировал скорый старт производства электромобилей

17:07, 14 октября 2022, ПАИ

Завод «Москвич» начнет производство своих первых моделей в самое ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет AUTONEWS.

Для этого завод разработал собственную методику обучения. Программа включает моделирование процесса выпуска автомобиля со всеми его основными этапами — от принятия решения до старта производства.

До конца нынешнего года в Москве будут собраны первые 600 машин марки «Москвич». Причем треть автомобилей будут электрическими.

При этом пока точно не известно, что за машины будут выпускаться под маркой «Москвич». Изначально предполагалось, что ими станут автомобили китайской компании. Среди возможных вариантов называются JAC, FAW и BYD.

«Сами власти пока данную информацию не раскрывают. Мэр Москвы Сергей Собянин лишь отметил, что это будут «самые современные модели». Кроме того, он добавил, что к проекту планируется привлечь иностранных партнеров. По его словам, «с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно», — говорится в сообщении.

Завод «Москвич» — бывшая собственность компании Renault. В середине 2022 года французы заявили о продаже всех своих российских активов правительству Москвы. Согласно соглашению, 100% акций предприятия Renault Russia, которые принадлежали Renault, были переданы властям Москвы. При этом 67,69% акций АвтоВАЗа, которыми владела Renault, отдали предприятию «НАМИ», которое подконтрольно российскому Минпромторгу. Оставшиеся акции стали принадлежать госкорпорации «Ростех».