Как правильно мыть руки, рассказали псковичам специалисты

09:02, 15 октября 2022, ПАИ

Когда, как и с чем мыть руки, рассказали псковичам во Всемирный день чистых рук, который отмечается 15 октября. Информация размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным исследователей, на руках обнаруживается до сотен миллионов микроорганизмов, грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.

Процедура мытья рук с мылом помогает удалить с поверхности кожи до 90% микроорганизмов и позволяет значительно снизить передачу инфекций контактно-бытовым путем, например, вероятность передачи возбудителей кишечных инфекций снижается до 40% при регулярном мытье рук, отметили специалисты.

«Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, растирая рукой в течение не менее 30-60 секунд», — рассказали эксперты.

Чтобы не быть проводником множества заболеваний, псковичам необходим выполнять несколько правил:

1. Перед мытьем рук необходимо снять украшения и часы.

2. Вода должна быть комфортной температуры - 37-38°С.

3. Мыло обязательно надо вспенить, затем растереть между ладонями.

4. Протираем руки с тыльной стороны друг о друга.

5.Соединяем ладони вместе, скрещиваем пальцы, и промываем межпальцевые пространства.

6. Отдельно промываем большие пальцы рук с помощью вращения.

7. Тщательно промываем кожу между пальцами и под ногтями.

8. Растираем центр ладони.

9. Тщательно смываем мыло и вытираем руки насухо.

Мыть руки необходимо

До:

- Приготовления еды

- Приема пищи

- Надевания и снятия контактных линз и нанесения макияжа

- Прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам

- Перед проведением манипуляций медицинского характера

После:

- Приготовления еды

- Обработки загрязненного белья

- Уборки и работы по дому и в саду

- Кашля, чихания или рвоты

- Контакта с домашними и любыми другими животными

- Работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях

- Занятий спортом

- Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран

- Посещения туалета

- Контакта с деньгами

- Работы за компьютером и другой оргтехникой

- Поездки в общественном транспорте.