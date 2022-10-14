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Общество

В псковском УФСИН провели строевые смотры в связи с переходом на зимнюю форму

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального УФСИН

Строевые смотры в связи с переходом на зимнюю форму одежды состоялись в учреждениях УФСИН Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

Мероприятия организованы с целью поддержания образцового внешнего вида, строевой выправки и уважительного отношения к образу сотрудника уголовно-исполнительной системы. Строевой смотр проводил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский.

«Проверены состояние форменного обмундирования, наличие служебных удостоверений и личных номерных жетонов. Пристальное внимание было обращено на соответствие формы одежды установленным требованиям, правила ношения форменной одежды, головных уборов, обуви, размещение шевронов, погон и эмблем», — говорится в сообщении.

При подведении итогов Денис Красносельский отметил незначительные недостатки, выявленные в ходе проверки, определил сроки для их устранения и подчеркнул, что в целом личный состав к переходу на ношение зимней формы одежды готов.

Строевые смотры личного состава прошли также во всех учреждениях, подведомственных регионального УФСИН.

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