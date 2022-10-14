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Общество

Количество ДТП с участием детей увеличилось в Псковской области более чем на 20%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

На рассмотрение было вынесено семь вопросов. Особое внимание глава региона заострил на растущей статистике детского травматизма. «В этом году у нас более чем на 20% увеличилось количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет и на 46% увеличилось число раненых. Треть пострадавших детей были пешеходами», — сказал Михаил Ведерников.

Одна из причин сложившейся ситуации — состояние пешеходных переходов. «Темпы их обустройства нужно наращивать», — подчеркнул губернатор. В этом году благодаря плановой и системной работе на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений были установлены: 30 светофоров, 20 искусственных неровностей и 98 дорожных знаков.

Кроме того, он дал ряд поручений, касающихся усиления информирования родителей об ответственности за управление несовершеннолетними транспортным средством, а также использования в качестве средств передвижения электросамокатов. Будет усилена работа передвижной «Лаборатории безопасности». По поручению Михаила Ведерникова образовательная платформа посетит все муниципалитеты региона.

Также он поддержал инициативу закупки для школ настольных игр, чтобы в доступном формате рассказывать детям о правилах безопасного поведения на дорогах. Еще одна инициатива для проработки - запрет на парковку в пяти метрах от выхода с дворовых территорий там, где это необходимо.

Второй вопрос, на который губернатор обратил особое внимание, — соблюдение требований при организованных перевозках детей. Все чаще фиксируются нарушения документационного характера. Отдельную обеспокоенность вызывает общее число ДТП с участием общественного транспорта — 118, в том числе 12 — с пострадавшими.

«Необходимо взять на особый контроль и проверить всех региональных перевозчиков на наличие соответствующих документов. Общественный транспорт — это всегда большая ответственность за каждого пассажира», — заметил Михаил Ведерников.

Участники совещания обсудили вопрос контроля технического состояния автобусов и проведения инструктажей для водителей. О мерах по обеспечению безопасности перевозок доложили представители Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора и регионального комитета по образованию. Глава региона поручил скоординировать усилия для достижения общих результатов.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов и врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Васильев доложили о реализации данных ранее поручений по снижению аварийности и травматизма на дорогах, использовании экспериментальных техсредств организации дорожного движения, работы районных комиссий по безопасности дорожного движения.

«Работа проведена большая, объемная. Считаю, что в этой части все делаем правильно, но эффект будет отложенный. Прошу держать все вопросы на контроле, чтобы не было срыва сроков реализации. Важно, чтобы все выполнялось», — подчеркнул глава региона.

Дополнительно губернатор отметил, что ряду муниципалитетов (Гдовский, Невельский, Островский, Пушкиногорский и Струго-Красненский районы) необходимо активизировать работу районных комиссий по безопасности дорожного движения. «Проведите заседания на следующей неделе и отчитайтесь о проделанной работе», — поручил Михаил Ведерников.

В завершение губернатор обсудил с участниками совещания вопрос организации фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в 2023 году, а также исполнение обращения жительницы Острова по организации дорожного движения и работы передвижных комплексов на участке автомобильной дороги Остров — Вышгородок — граница с Латвийской Республикой.

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