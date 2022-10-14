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Общество

Администрации Пскова и Берислава заключили договор о сотрудничестве на XI встрече городов-побратимов России и Беларуси

Администрация Пскова заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией города Берислава Херсонской области. Подписание документов состоялось в ПсковГУ на церемонии открытия XI Встречи городов-побратимов России и Беларуси. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Стороны приняли на себя обязательства установления, сохранения и расширения социальных и экономических связей при решении вопросов жизнеобеспечения населения.  Этот шаг будет способствовать расширению деловых контактов между городами, а также обмену опытом по различным вопросам.

«Псковская область взяла шефство над нашим Бериславским районом. Эту поддержку и эту помощь жители ощущают постоянно. Ваши специалисты вовсю работают в Бериславском районе, помогают восстанавливать нашу мирную землю. Псковская область много делает для бериславцев, и от имени жителей Бериславского района я хочу выразить псковичам слова благодарности. Уверен, что заключение соглашения о сотрудничестве администрации Пскова позволит нам больше укрепить наше взаимодействие между нашими городами. Мы рады чувствовать себя частью вашей большой семьи и уверены, что наши приоритеты, единство, наша дружба будут из года в год крепнуть, приносить нам успех и стабильность», – сказал глава военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андрей Костюков. 

Также с приветственным словом выступил глава администрации города Пскова Бориса Елкин.

«Считаю, что именно в рамках такого союза, в рамках официальных и неофициальных мероприятий, получается плодотворно работать, а также укреплять наши братские связи. Отмечу, у нас много новых представителей и республика Крым с нами, и с нами Луганская и Донецкая народные республики, и представители Херсонской области – и это действительно очень важно. Это важно для всех нас, потому что если мы не будем наши связи укреплять, то к сожалению, будем слабы. Только сильные союзники государства смогут сделать будущее и может быть сотворить новую историю», – сказал глава городской администрации.

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