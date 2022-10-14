Умер актёр, сыгравший Хагрида

20:56, 14 октября 2022, ПАИ

В возрасте 72 лет скончался британский актер Робби Колтрейн, сообщает Ридус. Наибольшую популярность принесла ему роль лесничего Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. На эту роль Колтрейна выбрала сама автор книг про Гарри Поттера Дж. К. Роулинг.

Он также известен по таким лентам, как «Монахини в бегах», «Алиса в стране чудес», «Ван Хельсинг», «Из ада», «Золотой глаз», «И целого мира мало» и «Мона Лиза».

Настоящее имя артиста — Энтони Роберт Макмиллан, а свой псевдоним он взял в честь знаменитого джазового музыканта Джона Колтрейна.

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг прокомментировала смерть Робби Колтрейна.

«Я больше никогда не узнаю никого, даже отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно уникальным», — написала она в Twitter-аккаунте.