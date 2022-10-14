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Происшествия

В Пыталове осудили пьяного «Отелло»

В Пыталове мужчина признан виновным в причинении ножевых ранений двум потерпевшим, один из которых скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя города Пыталово. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 (убийство) и п. «в» ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.

Установлено, что в ночь на 18 марта 2022 года злоумышленник по месту жительства употреблял спиртные напитки в компании сожительницы и общего знакомого, который пришел к ним в гости. Приревновав возлюбленную к гостю, он схватил нож и причинил мужчине смертельное ножевое ранение живота, а женщине множественные резаные раны туловища.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

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