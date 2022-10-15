Губернатор Псковской области рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей

12:28, 15 октября 2022, ПАИ

На неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал ролик с подробным разъяснением принятых мер поддержки мобилизованных. Об этом глава региона напомнил в новом видео из цикла «Своих не бросаем».

«Пакет достаточно весомый, особенно для нашего бюджета, и особенно учитывая его внеплановый характер. В общей сложности он обойдётся нам в сумму порядка 200 млн рублей. Для понимания, это сопоставимо с размером резервного фонда области в 2021 году», – сказал Михаил Ведерников

Он отметил, что такие пакетные решения не могут охватить все потребности семей и что проблемы у всех разные, поэтому была выделена в отдельное направление адресная помощь по всем вопросам и обращениям.

Занимается этим Центр помощи мобилизованным и их семьям, который открылся в понедельник.

За неделю он принял порядка 200 обращений. Это количество быстро растёт.

Больше всего вопросов поступает по оформлению детей в школы и детские сады. Такие обращения решаются сразу, в присутствии заявителя.

Много обращений по получению единовременной выплаты в 50 тыс. рублей. Михаил Ведерников ещё раз подчеркнул, что выплата носит беззаявительный характер. Она начисляется автоматически. Соответствующее поручение глава региона уже подписал.

Ещё был вопрос, который задавали часто: как мобилизованные смогут переводить средства своим семьям? Сейчас есть возможность моментальной выдачи карты МИР мобилизованному. И к ней можно открыть до 5 дополнительных карт родственникам. Все карты имеют единый счёт и позволяют использовать либо все доступные денежные средства, либо по лимиту, который может установить мобилизованный. Такая возможность появилась не так давно, и не все успели ей воспользоваться. Поэтому специалисты Центра в ручном режиме связываются с банками и оформляют запросы на выпуски дополнительных карт.

Порядка 20 обращений отработал нотариат. В основном, оформляются доверенности и генеральные доверенности.

Много обращений получили и судебные приставы. По большей части люди просят, чтобы счета мобилизованных не арестовывались, если будет возбуждаться исполнительное делопроизводство. Со всеми случаями разбираются индивидуально.

Губернатор отметил, что есть три обращения с просьбой помочь организовать бракосочетание. В одном случае даже привезили невесту с ребёнком из Санкт-Петербурга. «Дай бог, чтобы у молодых всё было хорошо. Окажем всю необходимую помощь», – сказал глава региона.