Михаил Ведерников рассказал, как организованно помочь бойцам на передовой

13:44, 15 октября 2022, ПАИ

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К вопросу поддержки семей мобилизованных в Псковской области подходят комплексно. Об этом рассказал в новом видео из цикла «Своих не бросаем» губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что далеко не всё прописано в Указе.

Псковских бойцов поддерживают и на передовой.

«Сразу отмечу, что речь пока идёт только о военнослужащих. Наши мобилизованные в зону проведения СВО пока не выезжали. Они всё ещё находятся в учебных центрах. Что касается наших военных – очередная помощь направлена в составе нового гуманитарного груза. Всего вышли две десятитонные фуры. В том числе, они везут продовольственные и вещевые наборы. Посылки собираются не наугад. Я на прямой связи с нашим комдивом, с командирами наших подразделений, формируем перечни по их запросам. И если хотите помочь, следите за новостями Центра добровольчества – списки меняются, в зависимости от поступающих просьб», – сказал губернатор.