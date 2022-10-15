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Общество

Московская прокуратура начала проверку университета «Синергия»

Вуз фиктивно зачислял мужчин уклонистов от мобилизации. Фото Яндекс. Карты

Прокуратура Москвы проверяет университет «Синергия» — вуз выдавал справки для отсрочки от частичной мобилизации, пишет Telegram-канал Readovka.

Столичная прокуратура проверяет университет «Синергия», который фиктивно зачислял мужчин-уклонистов и выдавал им справки об обучении. Известно, что за выдачу одной справки сотрудники получали 180 тыс рублей.

К слову, пресс-служба «Синергии» ответила на обвинение, сообщив, что работники, которые помогали получить отсрочку от частичной мобилизации за деньги, выявлены.

«В отношении данных сотрудников возбуждены уголовные дела. Университет оказывает всяческое содействие правоохранительным органам и прокуратуре», — сообщили в пресс-службе.

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