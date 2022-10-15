Михаил Ведерников поблагодарил губернатора Тверской области за приём и поддержку мобилизованных

14:20, 15 октября 2022, ПАИ

На прошедших выходных к мобилизованным псковичам выезжала группа специалистов Правительства области под руководством заместителя губернатора Александра Серавина. На месте обсудили, какая им нужна помощь, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Своих не бросаем.

Глава региона выразил благодарность губернатору Тверской области Игорю Рудене.

«Мы разделили обязанности по закупке дополнительной экипировки. Что-то в Твери, что-то в Пскове – снаряжаем ребят общими усилиями. Коллеги делают всё, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно. Они оперативно реорганизовали учебный центр, чтобы все могли в нём разместиться: условия за прошедший месяц поменялись кардинально. У наших ребят всё в порядке. Это, безусловно, не санаторий, но всё необходимое на данном этапе есть. Передаю отдельный привет Ашоту!», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор пообещал поддерживать с бойцами связь, даже когда они отправятся на передовую. Из Правительства Псковской области туда будут выезжать в командировки.