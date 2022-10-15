Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поблагодарил губернатора Тверской области за приём и поддержку мобилизованных

Замгубернатора Псковской области Александр Серавин в командировке в Твери. Фото: скрин видео

На прошедших выходных к мобилизованным псковичам выезжала группа специалистов Правительства области под руководством заместителя губернатора Александра Серавина. На месте обсудили, какая им нужна помощь, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из цикла «Своих не бросаем.

Глава региона выразил благодарность губернатору Тверской области Игорю Рудене.

«Мы разделили обязанности по закупке дополнительной экипировки. Что-то в Твери, что-то в Пскове – снаряжаем ребят общими усилиями. Коллеги делают всё, чтобы бойцы чувствовали себя комфортно. Они оперативно реорганизовали учебный центр, чтобы все могли в нём разместиться: условия за прошедший месяц поменялись кардинально. У наших ребят всё в порядке. Это, безусловно, не санаторий, но всё необходимое на данном этапе есть. Передаю отдельный привет Ашоту!», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор пообещал поддерживать с бойцами связь, даже когда они отправятся на передовую. Из Правительства Псковской области туда будут выезжать в командировки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 октября 2022

Острович получил благодарность за успехи в служении Отечеству
15 октября 2022

Выставка о моде XIX века проходит в музее-заповеднике «Михайловское»
15 октября 2022

«Тема недели»: Отмостка
15 октября 2022

Михаил Ведерников записал видео о поддержке мобилизованных в Псковской области
15 октября 2022

Синоптики рассказали о погоде в Псковской области 16 октября
15 октября 2022

Михаил Ведерников поблагодарил губернатора Тверской области за приём и поддержку мобилизованных
15 октября 2022

Появились дополнительные разъяснения по отсрочке от призыва для многодетных отцов

15 октября 2022

Михаил Ведерников рассказал, как организованно помочь бойцам на передовой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...