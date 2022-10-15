Четыре человека пострадали в результате ночного ДТП в Пскове

09:20, 15 октября 2022, ПАИ

В Пскове на Юбилейной улице у дома №93 произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Toyota Yaris.

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 пострадали 21-летний водитель и два пассажира. В Toyota Yaris пострадала 52-летняя водитель. Все госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.