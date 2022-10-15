Четыре человека пострадали в результате ночного ДТП в Пскове
В Пскове на Юбилейной улице у дома №93 произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Toyota Yaris.
В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 пострадали 21-летний водитель и два пассажира. В Toyota Yaris пострадала 52-летняя водитель. Все госпитализированы в медучреждение.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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