В Псковскую область этапирован мужчина, совершивший убийство 19 лет назад

10:17, 15 октября 2022, ПАИ

Отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется убийство, совершенное 27 сентября 2003 года возле кафе в деревне Новгородка Пушкиногорского района. Там было обнаружено тело предпринимателя из Республики Беларусь с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования были получены сведения, что в последнюю командировку пострадавшего сопровождал некий житель г. Минска, который представлялся другим именем. Поскольку на том этапе все необходимые следственные действия были выполнены, однако лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено, предварительное следствие было приостановлено. Тем не менее, работа по раскрытию преступления не прекращалась.

В результате совместной работы следственных органов и оперативных служб по отработке различных версий произошедшего были получены данные о возможной причастности к совершению преступления жителя Ленинградской области, который с недавнего времени отбывал наказание за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество и фальшивомонетничество.

На допросе подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что на момент совершения преступления он скрывался от российского правосудия на территории республики Беларусь под вымышленным именем. 27 сентября 2003 года в ходе поездки в Российскую Федерацию он поссорился с потерпевшим, которому оказывал услуги охранного характера, и совершил его убийство в Пушкиногорском районе Псковской области, после чего с места преступления скрылся.

В настоящее время обвиняемый этапирован в Псковскую область, где следователи проводят следственные действия.