В Псковскую область этапирован мужчина, совершивший убийство 19 лет назад
Отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется убийство, совершенное 27 сентября 2003 года возле кафе в деревне Новгородка Пушкиногорского района. Там было обнаружено тело предпринимателя из Республики Беларусь с признаками насильственной смерти.
В ходе расследования были получены сведения, что в последнюю командировку пострадавшего сопровождал некий житель г. Минска, который представлялся другим именем. Поскольку на том этапе все необходимые следственные действия были выполнены, однако лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено, предварительное следствие было приостановлено. Тем не менее, работа по раскрытию преступления не прекращалась.
В результате совместной работы следственных органов и оперативных служб по отработке различных версий произошедшего были получены данные о возможной причастности к совершению преступления жителя Ленинградской области, который с недавнего времени отбывал наказание за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество и фальшивомонетничество.
На допросе подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что на момент совершения преступления он скрывался от российского правосудия на территории республики Беларусь под вымышленным именем. 27 сентября 2003 года в ходе поездки в Российскую Федерацию он поссорился с потерпевшим, которому оказывал услуги охранного характера, и совершил его убийство в Пушкиногорском районе Псковской области, после чего с места преступления скрылся.
В настоящее время обвиняемый этапирован в Псковскую область, где следователи проводят следственные действия.