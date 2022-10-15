Чемпионат Псковской области по шахматам прошёл в Опочке

13:38, 15 октября 2022, ПАИ

Открытый чемпионат Псковской области по шахматам имени Александра Петрова прошел в гимназии имени А. Петрова в Опочке, сообщает районная газета «Красный маяк».

Участие в турнире приняли 22 шахматиста из Пскова, Острова, Пыталово, Красногородска, Великих Лук и Псковского района.

Приветствуя игроков, председатель Федерации шахмат Псковской области Д.В. Шахов отметил, что проведение памятного турнира на Родине великого русского шахматиста стало уже доброй традицией.

В свою очередь, директор гимназии и, по совместительству, заместитель главного арбитра Ю.В. Богашев выразил шахматистам слова признательности за доверие в организации и проведении областного турнира, отметив, что в Опочке им рады всегда.