Синоптики рассказали о погоде в Псковской области 16 октября
Облачная погода ночью с прояснениями ожидается в Псковской области 16 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.
Утром местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, местами умеренный.
Ветер Ю направлений 7 – 12 м/сек. Температура по области: ночью – +4…+9 гр.С, днем – +7…+12 гр.С. Атмосферное давление низкое.
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