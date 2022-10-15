Выставка о моде XIX века проходит в музее-заповеднике «Михайловское»

15:35, 15 октября 2022, ПАИ

Выставка «Мода, престол которой в Париже…» проходит в музее-заповеднике «Михайловское». Организована выставка совместно с Государственным музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова «Тарханы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе Пушкинского музея.

В новую экспозицию вошло более трёхсот экспонатов. Это «модные вещицы» 1820—1860-х годов: костюмы, ювелирные изделия, веера и зонтики, бальные туфельки и флаконы для духов, многое другое. Представлены на выставке и многочисленные странички из журналов пушкинского и лермонтовского времени — с изображениями самых актуальных новинок в одежде, аксессуарах, украшениях. В подавляющем большинстве это «парижские моды» — законодательницей в этой сфере жизни в первой половине XIX столетия, как известно, была именно Франция.

Развёрнута новая выставка в Научно-культурном центре «Михайловского» по адресу бульвар Гейченко дом 1. Планируется, что она будет работать здесь до 10 февраля будущего года.