Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Менее 50 заразившихся коронавирусом зафиксировано в Псковской области за сутки

Еще 48 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 611. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений выздоровели 121 796 пациентов (за сутки - 76), умерли 1927 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40704/20
Великие Луки – 18164/5
Бежаницкий район – 1597/2
Великолукский район – 2842/0
Гдовский район –   2227/0
Дедовичский район – 3070/0
Дновский район – 1002/0
Красногородский район – 1122/1
Куньинский район – 1055/1
Локнянский район – 1198/1
Невельский район – 5606/1
Новоржевский район – 1340/2
Новосокольнический район –   3295/0
Опочецкий район – 3814/4
Островский район – 6077/3
Палкинский район – 1260/3
Печорский район – 2939/0
Плюсский район – 1956/0
Порховский район – 4523/0
Псковский район – 9676/3
Пустошкинский район – 1569/2
Пушкиногорский район – 1777/0
Пыталовский район – 1918/0
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район –  2104/0
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 октября 2022

Псковские десерты вдохновили художницу из Подмосковья
15 октября 2022

Вице-премьер рассказал о восстановлении Крымского моста
15 октября 2022

Спрос на армейские товары в России резко сократился

15 октября 2022

Делегация Псковской области посетила выставку-форум в Казани
15 октября 2022

Менее 50 заразившихся коронавирусом зафиксировано в Псковской области за сутки
15 октября 2022

Острович получил благодарность за успехи в служении Отечеству
15 октября 2022

Выставка о моде XIX века проходит в музее-заповеднике «Михайловское»
15 октября 2022

«Тема недели»: Отмостка

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...