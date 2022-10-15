Менее 50 заразившихся коронавирусом зафиксировано в Псковской области за сутки
Еще 48 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 611. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период наблюдений выздоровели 121 796 пациентов (за сутки - 76), умерли 1927 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 40704/20
Великие Луки – 18164/5
Бежаницкий район – 1597/2
Великолукский район – 2842/0
Гдовский район – 2227/0
Дедовичский район – 3070/0
Дновский район – 1002/0
Красногородский район – 1122/1
Куньинский район – 1055/1
Локнянский район – 1198/1
Невельский район – 5606/1
Новоржевский район – 1340/2
Новосокольнический район – 3295/0
Опочецкий район – 3814/4
Островский район – 6077/3
Палкинский район – 1260/3
Печорский район – 2939/0
Плюсский район – 1956/0
Порховский район – 4523/0
Псковский район – 9676/3
Пустошкинский район – 1569/2
Пушкиногорский район – 1777/0
Пыталовский район – 1918/0
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район – 2104/0
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46
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