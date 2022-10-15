Делегация Псковской области посетила выставку-форум в Казани

16:36, 15 октября 2022, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с И.О. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым посетила десятую Международную выставку-форум «Дорога 2022», которая проходит с 12-го по 14-е октября в Казани. Сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

В этом году крупнейшая в стране отраслевая дискуссионная площадка объединила международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России. Также гостями мероприятия стали производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.

В павильонах масштабной экспозиции в выставочном центре «Казань Экспо» представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.

Деловая программа насыщена пленарными заседаниями, тематическими конференциями, семинарами и презентациями крупнейших отраслевых компаний.

Среди ключевых тем выставки форума: развитие опорной сети автомобильных дорог, реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование, автотуризм и дорожный сервис.

Отметим, в Псковской области в рамках нацпроекта в текущем году в нормативное состояние приведено 87,544 км автомобильных дорог регионального значения, а также 20,607 км - Псковской городской агломерации.