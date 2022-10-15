Псковские десерты вдохновили художницу из Подмосковья
Псковские десерты вдохновили художницу из Подмосковья Оксану Борисову на создание акварельных зарисовок. Их фотографиями она поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Конечно, в любом городе есть кондитерские, но в Пскове их много и везде вкусно! Псков, мне здесь было вкусно», - подписала она снимки.
И даже вафля с подтаявшим мороженым напомнила художнице палитру с акварельными красками.
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