Псковские десерты вдохновили художницу из Подмосковья

18:18, 15 октября 2022, ПАИ

Псковские десерты вдохновили художницу из Подмосковья Оксану Борисову на создание акварельных зарисовок. Их фотографиями она поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Конечно, в любом городе есть кондитерские, но в Пскове их много и везде вкусно! Псков, мне здесь было вкусно», - подписала она снимки.

И даже вафля с подтаявшим мороженым напомнила художнице палитру с акварельными красками.