В псковском лесу удалось собрать 15 вёдер грибов за четыре часа

18:55, 15 октября 2022, ПАИ

«Тихая охота» продолжается в Псковской области. Фотографиями вёдер грибов поделилась участница группы «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Погуляли, 15 вёдер: моховики, лисички, белых мало и соленье», – рассказала об «улове» автор снимка.

Она также добавила, что собрать грибной урожай ей удалось за четыре часа.

Ранее сообщалось, что в псковском лесу обнаружили «зуб дьявола» и ещё одну пугающую находку.