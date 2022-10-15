Отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам разъяснили эксперты

22:11, 15 октября 2022, ПАИ

Могут ли призвать по мобилизации обоих братьев из одной семьи, пояснили эксперты в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

«Да, могут, если они соответствуют требованиям, предъявляемым к гражданам, подлежащим призыву по мобилизации», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что многодетным отцам могут дать отсрочку от мобилизации. Отсрочка также возможна, если у мужчины имеются дети, которым еще не исполнилось 16 лет и они находятся на иждивении. И мобилизации не подлежат мужчины, которые офромили опекунство или усыновление на троих детей.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.