В музее-заповеднике «Михайловское» начали подготовку к 225-летию Александра Пушкина

20:50, 15 октября 2022, ПАИ

Участие в совещании о ходе подготовки к 225-летию А.С. Пушкина принял директор государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Мероприятие провела министр культуры РФ Ольга Любимова в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе музея.

В «Михайловском» уже начали работу над новой экспозицией «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» к юбилейному году.

«Я надеюсь, что все состоится и лето 2024 года будет особенным: три «Евгения Онегина» — Большого театра, Мариинского театра и телевизионная версия, концерт молодых исполнителей состоятся с июня по август на поляне в Михайловском», - отметил Георгией Василевич.

Ольги Любимова также рассказала, что на сегодня план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина включает в себя уже 57 мероприятий. В их числе — комплексная программа реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в РФ, в том числе Всероссийского музея А.С. Пушкина и музея-заповедника «Михайловское». А также проект Института русской литературы РАН по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой» и программы и гастроли подведомственных Минкультуры России театров.