Каша и иван-чай: чем угощали на ярмарке в Новосокольниках

21:20, 15 октября 2022, ПАИ

Покровская ярмарка прошла после двухлетнего перерыва в Новосокольниках. По традиции её провели на площади у Храма Святителя Николая. Об этом пишет газета «Новосокольнический край».

«В этом году ярмарка оказалась масштабнее всех предыдущих — люди явно соскучились, хотят увидеть друг друга. Еще до её официального открытия было много посетителей. Праздничное настроение создавали наши популярные коллективы и солисты районного Дома культуры», - говорится в сообщении.

Покровскую ярмарку открыл протоиерей Иоанн Ильницкий. А глава района Виталий Соловьев вручил благодарственные письма активным участникам мероприятия.

Отмечается, что на ярмарке работали более 50 торговых точек. Посетители также поели гречневой каши с иван-чаем из самовара.