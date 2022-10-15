Теракт в Белгородской области: 11 человек убиты

22:25, 15 октября 2022, ПАИ

Теракт во время занятия по огневой подготовке совершили двое граждан одной из стран СНГ на полигоне в Белгородской области. В результате 11 человек погибли, еще 15 ранены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», - заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с лицами, которые изъявили желание участвовать в спецоперации, пишет ТАСС.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», - отметили в ведомстве.

Обоих террористов уничтожили ответным огнём. Сейчас на месте работают правоохранительные органы