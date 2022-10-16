Работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник

10:45, 16 октября 2022, ПАИ

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который отмечается в России в третье воскресенье октября, появился в 1996 году, сообщает calend.ru.

Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России. В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек.

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами страны.

Активная работа по развитию дорожного хозяйства ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стартовавшего в 2018 году. Он охватывает 83 субъекта Российской Федерации и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов.