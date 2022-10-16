День босса отмечается 16 октября

14:25, 16 октября 2022, ПАИ

Ежегодно 16 октября отмечается День шефа или, как его еще называют, День босса — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней, сообщает calend.ru.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник был официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная идея заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и благодарят его за то, что он был добр и честен в течение года.

Традицию празднования Дня Босса поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру. Сегодня День отмечается в США, Канаде, Европе, Австралии и Южной Африке. В России этот праздник также приобретает все большую популярность.