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Занятия по йоге организуют для беременных псковичек в перинатальном центре

Занятия по йоге организуют для беременных псковичек в перинатальном центре, сообщается в группе «Йога для беременных» в соцсети «ВКонтакте».

Занятия помогут будущим мамам держать мышцы в тонусе, снять боль в спине и пояснице, подготовиться к родам, расслабиться и снизить тревогу. Будут действовать две небольшие группы по шесть человек. Занятия первой группы будут проходить по понедельникам и пятницам с 10:00 до 11:30, второй - по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:30. Уровень подготовки не важен. Заниматься можно с 12-й недели беременности (желательно после первого скрининга) и после консультации с врачом.

Занятия пройдут в перинатальном центре по адресу: улица Кузбасской Дивизии, 22А. Вход через второй этаж женской консультации. Запись производится в группе: https://vk.com/prenatal_yoga или по телефону 8 911 371 38 68.
 

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