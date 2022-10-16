Занятия по йоге организуют для беременных псковичек в перинатальном центре

15:17, 16 октября 2022, ПАИ

Занятия по йоге организуют для беременных псковичек в перинатальном центре, сообщается в группе «Йога для беременных» в соцсети «ВКонтакте».

Занятия помогут будущим мамам держать мышцы в тонусе, снять боль в спине и пояснице, подготовиться к родам, расслабиться и снизить тревогу. Будут действовать две небольшие группы по шесть человек. Занятия первой группы будут проходить по понедельникам и пятницам с 10:00 до 11:30, второй - по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:30. Уровень подготовки не важен. Заниматься можно с 12-й недели беременности (желательно после первого скрининга) и после консультации с врачом.

Занятия пройдут в перинатальном центре по адресу: улица Кузбасской Дивизии, 22А. Вход через второй этаж женской консультации. Запись производится в группе: https://vk.com/prenatal_yoga или по телефону 8 911 371 38 68.

