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Культура

Органистка Дина Ихина выступит в лютеранской кирхе в Печорах

16 октября в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт органной музыки. Перед слушателями выступит органистка из Санкт-Петербурга Дина Ихина, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В программе: Сезар Франк (1822-1890) «Молитва», Дени Бедар (1950) Прелюдия и Токката на тему Victimae Paschali Laudes/ Хвала пасхальной жертве, Ги Бове (1942) «Гамбург», Иоганн Бах (1685-1750) Менуэт и «Шутка» из оркестровой сюиты си минор, Токката и фуга ре минор BWV 565, Ференц Лист (1811-1886) Вариации на тему Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen/ Стоны, плач, заботы и тревоги.

Церковь не отапливается, поэтому слушателям рекомендуют одеваться теплее.

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